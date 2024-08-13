الرياضة ملاك الهجن السعوديون يخطفون 54% من مراكز المفاريد الأولى في مهرجان ولي العهد

الرياض – هاني البشر

نال ملاك الهجن السعوديون نصيب الأسد من المراكز الأولى في سباقات فئة “المفاريد” إحدى الفئات المعتمد مشاركتها في المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة بتحقيقهم 54 في المائة من اجمالي مراكز ملاك الهجن المشاركين في قائمة المراكز الأولى. النسخة السادسة فعاليات المهرجان بإقامة سباقات فئة المفاريد (بكار ـ قعدان) لمدة ثلاثة أيام على أرض ميدان الطائف بواقع 132 شوطا (44 شوطا في اليوم والثاني و38 شوطا في اليوم الثالث)، حيث شارك في اليوم الافتتاحي 1530 مطية، 1712 مطية في اليوم الثاني، و1302 مطية في اليوم الثالث، قطعوا فيها مسافة 252 كيلو مترا بواقع (2 كيلو متر) في كل شوط. وجاء الملاك السعوديون في المركز الأول بـ 88 مركزاً وما نسبته 54 في المائة من اجمالي المراكز، وملاك قطر ثانياً بـ 42 مركزاً وبنسبة 26 في المائة، وملاك الإمارات بـ 19 مركزاً وبنسبة 12 في المائة، ةعمان عشر مراكز وبنسبة 7 في المائة، وثلاثة للبحرين بنسبة 2 في المائة، وواحد للكويت.