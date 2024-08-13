مع تبقّي أسبوعين على ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض|3 أندية جديدة تدخل جدول الترتيب العام والصدارة لصقور فالكونز

منافسات الأسبوع السابع تشهد انطلاق بطولات “ستاركرافت 2″ و “كول أوف يوتي: مودرن وار فير 3” وEA Sports FC24

الرياض – هاني البشر

دخل كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية الذي تستضيفه العاصمة الرياض لغاية 25 أغسطس الجاري، مراحله الأخيرة حيث شهد يوم الأحد الماضي إسدال الستار على الأسبوع السادس الذي نُظمت خلاله ثلاث بطولات جديدة. وشهد هذا الأسبوع دخول ثلاثة فرق جديدة إلى سجل الفائزين بالبطولات لينضموا بذلك إلى جدول الترتيب العام، الذي يتصدره الفريق السعودي فالكونز بمجموع 4160 نقطة وبفارق يتخطّى 2000 نقطة عن أقرب منافسيه فريق T1، وذلك قبل أسبوعين على نهاية هذا الحدث العالمي.

وكان الأسبوع السادس أحد أكثر الأسابيع تشويقًا وإثارة؛ إذ شهد فوز Wolves Esports فريق الرياضات الإلكترونية لنادي ولفرهامبتون الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بلقب بطولة تيم فايت تاكتيكس وجائزة المركز الأوّل البالغة 200،000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى حصولهم على 100 نقطة هي الأولى لهم في جدول الترتيب العام لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وفي الجانب الآخر، تمكّن الفريق الأمريكي XSET من الفوز ببطولة فورتنايت التي تجاوز مجموع جوائزها مليون دولار. وحصل فريق XSET على مبلغ 400,000 دولار أمريكي وهي أكبر حصة من الجائزة، كما أضاف اسمه في الجزء العلوي من جدول الترتيب العام للحدث التاريخي. كما اختتمت بطولة ستريت فايتر 6 والبالغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي والتي شارك فيها 32 من نخبة لاعبي العالم في اللعبة الشهيرة لينجح اللاعب الصيني المخضرم Xiao hai بخطف اللقب والحصول على جائزة مالية قدرها 300,000 دولار أمريكي، مانحًا فريقه KuaiShow Gaming 100 نقطة في سباق اللقب الكبير.

ومع انتهاء بطولات الأسبوع السادس، تبقت 7 بطولات إضافية ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وسيحتضن الأسبوع السابع منها 3 بطولات هي: ستاركرافت 2، كول أوف يوتي: مودرن وار فير 3، EA Sports FC24، حيث تنطلق مرحلة المجموعات في بطولة ستاركرافت 2 يوم الأربعاء، في حين تبدأ المنافسات في بطولتي كول أوف ديوتي: مودرن وار فير، وEA Sports FC24 في اليوم التالي، وتستمر جميع البطولات حتى يوم الأحد الموافق 18 أغسطس.