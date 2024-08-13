كاسترو مدرب النصر: لا أعلم عن مستقبل العقيدي.. وماني مستمر .. والاصابة عادت لتاليسكا

أوضح البرتغالي لويس كاسترو مدرب فريق النصر في المؤتمر الصحافي الخاص بكأس الدرعية لبطولة السوبر السعودية أن جاهزيه تاليسكا ستحدد اليوم ،وقال: ” اللاعب عاد من الإصابة بعد وقت طويل، وأيضًا حصلت له إصابة في المعسكر، سننتظر إلى الساعات الأخيرة للتأكد من جاهزيته الكاملة للمباراة وإذن الطاقم الطبي. النتائج السلبية التي حصلت في المعسكر لا تمثل العمل الجاد والشغف الذي قمنا به للتجهيز لهذا الموسم بشكل مميز”.
وأضاف ” سعيد بالرجوع إلى السعودية والمنافسة بداية من هذه البطولة، وسأكون سعيدا بتحقيقها، قمنا بتجهيز الأمور كاملة للفوز، وثقتي لا محدودة باللاعبين وكلي أمل بالانتصار ، الدفاع مهمة الفريق بالكامل، واستقبلنا عددا كبيرا من الأهداف الموسم الماضي، ونأمل بتحسين الحالة الدفاعية هذا الموسم “.
وعن عدم ضم نواف العقيدي للبعثة قال: ” تعرض الحارس للإصابة في التمرين الأخير؛ ما استدعى بقاءه في الرياض، ولا أعلم عن مستقبل نواف العقيدي مع النصر.. هل يستمر أم لا “.
وعن استمرار ساديو ماني مع النصر قال: ” ماني لاعب في النصر، وهذا الموسم سيبقى بالفريق “.
رودولفو : التعاون ينافس بأقل ميزانية
وفي نفس السياق الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب فريق التعاون في المؤتمر الصحافي، أن الحظوظ متساوية وقال: ” التوقعات للجميع بنفس المستوى، سندخل المباراة بطريقة تنافسية ومشاهدة فريق جيد داخل الملعب، ونأمل بتحقيق الفوز، وفريق النصر فريق منافس بميزانية أعلى. خوض هذه المسابقة هو حصاد للموسم الماضي، ونتمنى بأن نواصل المسيرة بانتصارات وفوز ، نحن فريق أقل في الميزانية من بقية الفرق في البطولة، لكن سنكون الأكثر شغفا ومستوى ووعيا بقيمة هذه البطولة؛ لتحقيقها وتقديم المستوى المطلوب”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م