في نهائي كأس السوبر الأوروبي.. مبابي يأمل في قيادة ريال مدريد للقب أمام أتالانتا

البلاد- جدة
يبحث النجم الفرنسي كيليان مبابي عن تسجيل انطلاقة قوية بقميص ريال مدريد الإسباني، عندما يخوض مباراته الرسمية الأولى بمواجهة أتالانتا الإيطالي مساء غد الأربعاء في نهائي كأس السوبر الأوروبي، الذي تحتضنه العاصمة البولندية وارسو.
ويطمح النادي الملكي الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 القياسية في يونيو الماضي، أن يصبح أول فريق يتوّج بالسوبر القاري للمرة السادسة. ويتشارك الريال الرقم القياسي الحالي بـ 5 ألقاب مع مواطنه برشلونة وميلان الإيطالي.
ويدخل نادي العاصمة مواجهة السوبر بعد موسم استثنائي؛ حيث لم يخسر فيه أياً من مبارياته الـ 26 الأخيرة (17 فوزًا و9 تعادلات)، وعزّز ترسانته بانضمام النجم الغنيّ عن التعريف مبابي القادم من باريس سان جيرمان الفرنسي.
ولا شك أنّ الأنظار ستكون شاخصة نحو مبابي، الذي انضم أخيرًا إلى النادي الذي يعشقه منذ طفولته، الذي ارتبط اسمه به لسنوات عدّة دون أن يتحقق هدف انتقاله حتى الصيف الحالي.
ويعود مبابي من مشاركة مخيّبة للآمال في كأس أوروبا للمنتخبات، حيث خرج المنتخب الفرنسي من الدور نصف النهائي على يد إسبانيا المتوجة باللقب، في حين لم يتمكن بطل كأس العالم 2018، مبابي من تسجيل سوى هدف وحيد في البطولة القارية من ركلة جزاء في دور المجموعات في مرمى بولندا. ووقعّ مبابي المنتقل إلى ريال ضمن صفقة انتقالٍ حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان عقدًا لمدة 5 مواسم.
– المباراة الاولى واللقب الأول؟
بات ريال مدريد يتسلح بترسانة هجومية متكاملة على رأسها مبابي والبرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريغو، وخلفهم الإنجليزي المتألق جود بيلينغهام.
ويمثّل وجود هذه الكوكبة من النجوم تحديًا كبيرًا للمدرب الإيطالي أنشيلوتي؛ إذ بات الفريق يتمتع بتشكيلة مدججة وستكون تشكيلته الأساسية بلا أي منازع الأفضل محليًا وأوروبيًا وعالميًا، ما يضع ضغوطا كبيرة ومضاعفة، بعد أن حقق فريق العاصمة الإسبانية أهم لقبين الموسم الماضي وهما الدوري ودوري الأبطال.
وبعد فوزه بلقب دوري الأبطال الموسم الماضي، أحرز أنشيلوتي لقبه الـ 13 كمدرب لريال، وسيتساوى مع ميغيل مونيوز بـ 14 لقبًا صاحب الرقم القياسي الحالي كأكثر المدربين إحرازًا للألقاب مع العملاق المدريدي في تاريخه.
كما سيتسنى لأنشيلوتي أن يصبح أكثر المدربين إحرازًا للقب السوبر، الذي يتشاركه حاليًا مع الإسباني بيب غوارديولا بـ 4 لكل منهما.