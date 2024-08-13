ضمن مهرجان ولي العهد للهجن.. “الرخامية” تسجل التوقيت الأفضل في افتتاح منافسات “الحقايق”

الرياض – هاني البشر

خطفت المطية “الرخامية” لمالكها الإماراتي حمد العامري، التوقيت الأفضل في أول أيام منافسات “الحقايق”، ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن، وفي رابع أيام المهرجان في نسخته السادسة الذي انطلق السبت الماضي، وينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن.

ونجحت المطية “الرخامية”، في تحقيق لقب الشوط الأول خلال الفترة المسائية بزمن قدره 4:25.134 دقيقة، وبمسافة (3 كيلو مترات)، حيث أقيم اليوم 38 شوطًا لفئة الحقايق: (بكارـ قعدان).

وكانت المطية “مزون” لمالكها العامري نفسه قد افتتحت أشواط اليوم الصباحية، وتوجت بلقب الشوط الأول بزمن قدره 4:35.197 دقيقة.

وشارك في اليوم الافتتاحي لمنافسات فئة “الحقايق” 1018 مطية، تضمنتها قائمة البداية الرسمية من اللجنة، بواقع 694 مطية في الفترة الصباحية، و324 مطية في الفترة المسائية.

يذكر أن المهرجان يحظى بدعم سخي وكبير من لدن سمو ولي العهد، واهتمام سمو الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، ومتابعة سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.