الإقتصاد

انخفاض أسعار الذهب إلى 2462.19 دولارًا للأوقية

صحيفة البلادaccess_time8 / صفر / 1446 هـ      13 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

انخفضت أسعار الذهب اليوم مع جني الأرباح بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع، في ظل ترقب المتعاملون في السوق بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المرتبطة بتوجيه مسار أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة، لتصل إلى 2462.19 دولارًا للأوقية، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2502.40 دولارًا .

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 في المئة، لتصل إلى 27.67 دولارًا للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.3 في المئة، مسجلاً 933.96 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.6 في المئة، ليصل إلى 914.25 دولارًا.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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