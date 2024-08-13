الهلال يُقصي الأهلي ويتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالله الفهيدي- مشاري البجيدي
تأهل فريق الهلال إلى نهائي كاس السوبر السعودي، بعد تغلبه الفوز على فريق الأهلي بركلات الترجيح 1/4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بمدينة أبها.
افتتح التسجيل للأهلي روبرتو فرمينيو في الدقيقة 66 بعد تمريرة سحرية من رياض محرز، وتعادل للهلال ألكسندر ميتروفيتش بعد عرضية متقنة من سالم الدوسري في الدقيقة 90؛ ليتجه الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للخلال، ليتأهل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من مواجهة النصر والتعاون في نصف النهائي الآخر، التي تقام غدًا الأربعاء.
الهدف الأول للأهلي بصوت المعلق حاتم بطيشة 🎙
الهلال 0 × 1 الأهلي#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي #الهلال_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/MIV3rge5su
— SSC (@ssc_sports) August 13, 2024
هدددددف!⚽
رأسية ميتروفيتش تمنح الهلال التعادل في الدقائق الأخيرة 🔥
الهلال 1 × 1 الأهلي#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي #الهلال_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/J1hZV7fXtR
— SSC (@ssc_sports) August 13, 2024
الهلال يقصي الأهلي ويتأهل لنهائي #كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي بعد فوزه بركلات الترجيح 🔵
ينتظر الفائز من مباراة #النصر_التعاون#الهلال_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/dQOU6F3zV4
— SSC (@ssc_sports) August 13, 2024