الرياضة

الهلال يُقصي الأهلي ويتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي

صحيفة البلادaccess_time8 / صفر / 1446 هـ      13 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالله الفهيدي- مشاري البجيدي

تأهل فريق الهلال إلى نهائي كاس السوبر السعودي، بعد تغلبه الفوز على فريق الأهلي بركلات الترجيح 1/4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بمدينة أبها.

افتتح التسجيل للأهلي روبرتو فرمينيو في الدقيقة 66 بعد تمريرة سحرية من رياض محرز، وتعادل للهلال ألكسندر ميتروفيتش بعد عرضية متقنة من سالم الدوسري في الدقيقة 90؛ ليتجه الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للخلال، ليتأهل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من مواجهة النصر والتعاون في نصف النهائي الآخر، التي تقام غدًا الأربعاء.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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