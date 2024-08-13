الرياضة العقيدي.. خارج حسابات كاسترو

الرياض – محمد الجليحي

أفادت مصادر” البلاد” إلى اقتراب مغادرة حارس فريق النصر نواف العقيدي بالإعارة إلى فريق الاتفاق، بعد تضاؤل فرصة مشاركته أساسيًا مع الفريق هذا الموسم. وأبعد البرتغالي كاسترو نواف العقيدي من قائمته الأساسية التي سيشارك بها في بطولة السوبر السعودي” كأس الدرعية” التي تحتضنها مدينة أبها خلال الفترة من 13-17 من شهر أغسطس الحالي، ويواجه النصر فريق التعاون في نصف نهائي البطولة غدًا الأربعاء، بينما يلتقي الهلال مع الأهلي اليوم الثلاثاء، والفائزان يلتقيان على نهائي السوبر السبت المقبل. وسيكون الحارس البرازيلي “بينتو” الحارس الأساسي للنصر في البطولة، حيث أنهى النادي إجراءات التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية. الجدير بالذكر أن العقيدي تم إيقاع عقوبة عليه من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي العام الماضي، وإيقافه لمدة خمسة أشهر؛ نظير ما بدر منه خلال معسكر المنتخب السعودي الإعدادي لكأس أمم آسيا.