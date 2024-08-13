الرياضة الأرجنتيني إيزيكيل فرنانديز ينضم رسميًا للقادسية

الدمام-البلاد انضم اللاعب الارجنتيني ايزيكيل فرنانديز، صاحب الـ 22 عامًا لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الاسباني ميشيل غونزاليس. وأقيمت اليوم مراسم التوقيع بمقر النادي، ومثل النادي السيد “جيمس بيسجروف” الرئيس التنفيذي للنادي. وكان القادسية قد أعلن عن تعاقده مع ايزيكيل فرنانديز، لاعب الوسط، في وقت سابق لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. وقد وصل الأرجنتيني ايزيكيل فرنانديز، إلى مدينة الخبر من اجل الالتحاق بتدريبات فريق القادسية؛ استعدادا لدوري روشن السعودي موسم 2024/2025. وكان القادسية قد تعاقد مع اللاعب من أجل تدعيم خط وسط للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ويمتد عقده إلى خمس سنوات. وانضم فرنانديز، للفريق القدساوي بعد انتهاء اجازته التي حصل عليها اثر فراغه من المشاركة مع المنتخب الأرجنتيني الاولمبي تحت 23 عامًا، في منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024 في العاصمة الفرنسية باريس. ويعد فرنانديز من اللاعبين ذوي القوة الكبيرة في وسط الملعب، ولقبه كثيرون بـ”دينامو الوسط”؛ بسبب جهده البدني الكبير، فخلال مسيرته مع العملاق الأرجنتيني بوكا جوينورز، خاض اللاعب 69 مباراة عبر كل المسابقات، وهز الشباك مرتين، وقدم 4 تمريرات حاسمة. من جانبه أبدى فرنانديز سعادته الكبيرة بالتوقيع الرسمي لفريق القادسية. وقال :” سعيد بارتداء قميص القادسية والدفاع عن ألوانه في دوري روشن، صاحب السمعة العالمية ، بوجود مجموعة كبيرة من النجوم العالميين “. وأضاف فرنانديز:”القادسية فريق كبير وصاحب تاريخ عريق،ولديه طموحات عالية بالمنافسة على البطولات وهو الأمر الذي دفعني للتوقيع مع النادي “. وأوضح اللاعب الارجنتيني :” اتطلع لتحقيق طموحات المسئولين عن النادي والمساهمة في اسعاد جماهير النادي “. وبوصول فرناندير اكتمل عقد أجانب الفريق القدساوي الذين تعاقد معهم مؤخرا، بدايةً من متوسط الميدان الأوروغواياني ناهيتان نانديز، ثم الحارس البلجيكي الدولي كوين كاستيلس، والجناح المكسيكي جوليان كينونيس، والمدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز، وأخيرًا الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، حيث التحقوا في وقت سابق بتدريبات الفريق.