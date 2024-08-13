إغاثة سعودية لمتضرري السيول في اليمن

البلاد – الرياض

امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، لمساعدة الشعب اليمني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات إنسانية طارئة لإغاثة المتضررين من السيول والأمطار، التي ضربت مؤخرًا محافظات حجة والحديدة وتعز.

واشتملت المساعدات المقدمة على 5،535 سلة غذائية، و1،580 خيمة و1،356 حقيبة إيوائية، استفاد منها 46،825 فردًا، وذلك بهدف توفير الاحتياجات الغذائية والإيوائية العاجلة للمتضررين من السيول والأمطار جراء الحالة الجوية التي ضربت المحافظات الثلاث، كما أن ذلك يدخل ضمن خطة للطوارئ يتم تنفيذها بشكل سنوي بالتنسيق مع الشركاء في المحافظات، التي تتأثر بالكوارث الطبيعية.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي أن مجلس القيادة والحكومة سيبذلان كل الجهود المتاحة؛ للتخفيف من معاناة المتضررين في المناطق المنكوبة بالتعاون مع المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، معبرًا عن شكره الجزيل للمملكة على دورها المشرف واستجابتها العاجلة للتخفيف من وطأة الكارثة الطبيعية، التي ضربت محافظات حجة والحديدة وتعز.