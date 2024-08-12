المحليات

28 مليون ريال مبيعات كرنفال بريدة للتمور

صحيفة البلادaccess_time7 / صفر / 1446 هـ      12 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ بريدة

تجاوزت مبيعات الأسبوع الأول لكرنفال بريدة للتمور 28 مليون ريال وسط توقع أن يشهد الأسبوع الثاني ارتفاعا في قيمة المبيعات وكميات وأنواع التمور الواردة لمدينة تمور بريدة في أسبوع كرنفالها الثاني في ظل نضوج أنواع متعددة من تمور نخيل القصيم وسط إقبال متزايد من المشترين والمسوقين وتجار التمور من داخل المملكة وخارجها ، حيث تشهد أسعار التمور المعروضة في ساحات المهرجان اعتدالاً واستقرارا دفع الكثير لشراء احتياجهم.

وكشف الدلال خالد بن علي المشيطي أن السكري المفتل هو النوع المفضل للكثير ويتراوح سعره بين 30 – 150 ريالاً والسكري الجلكسي بين 25 -60 ريالاً والسكري الرُطب بين 12 – 15ريالاً والسكري المناصيف بين 15 – 20 ريالاً والمجدول بين 30 – 100 ريال الهشيشي 20 – 50ريالاً والخلاص مناصيف 20 -35 ريالاً والسكرية الحمراء بين 30 – 50 ريالاً والونانة مناصيف بين 20-25 ريالاً والبرحي بين 10 – 20 ريالاً مؤكداً ان الكرنفال السنوي يحقق رغبات واحتياج رواده.

ويشكل كرنفال تمور بريدة تظاهرة اقتصادية كبيرة يشكلها كميات المعروض وأنواعه من التمور والحشد الخدمي الذي أعد على مساحة مخصصة لهذا المنتج الوطني الهام فيما تشهد المدينة الكبيرة للتمور توافد أعداد كبيرة من المتسوقين والتجار والباعة والعاملين والعارضين والمساندين والعديد من الجهات الخدمية والتنظيمية .

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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