28 مليون ريال مبيعات كرنفال بريدة للتمور

البلاد ــ بريدة

تجاوزت مبيعات الأسبوع الأول لكرنفال بريدة للتمور 28 مليون ريال وسط توقع أن يشهد الأسبوع الثاني ارتفاعا في قيمة المبيعات وكميات وأنواع التمور الواردة لمدينة تمور بريدة في أسبوع كرنفالها الثاني في ظل نضوج أنواع متعددة من تمور نخيل القصيم وسط إقبال متزايد من المشترين والمسوقين وتجار التمور من داخل المملكة وخارجها ، حيث تشهد أسعار التمور المعروضة في ساحات المهرجان اعتدالاً واستقرارا دفع الكثير لشراء احتياجهم.

وكشف الدلال خالد بن علي المشيطي أن السكري المفتل هو النوع المفضل للكثير ويتراوح سعره بين 30 – 150 ريالاً والسكري الجلكسي بين 25 -60 ريالاً والسكري الرُطب بين 12 – 15ريالاً والسكري المناصيف بين 15 – 20 ريالاً والمجدول بين 30 – 100 ريال الهشيشي 20 – 50ريالاً والخلاص مناصيف 20 -35 ريالاً والسكرية الحمراء بين 30 – 50 ريالاً والونانة مناصيف بين 20-25 ريالاً والبرحي بين 10 – 20 ريالاً مؤكداً ان الكرنفال السنوي يحقق رغبات واحتياج رواده.

ويشكل كرنفال تمور بريدة تظاهرة اقتصادية كبيرة يشكلها كميات المعروض وأنواعه من التمور والحشد الخدمي الذي أعد على مساحة مخصصة لهذا المنتج الوطني الهام فيما تشهد المدينة الكبيرة للتمور توافد أعداد كبيرة من المتسوقين والتجار والباعة والعاملين والعارضين والمساندين والعديد من الجهات الخدمية والتنظيمية .