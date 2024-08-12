يوفر فرصة ذهبية للجمهور وصنّاع الأفلام.. مهرجان البحر الأحمر يفتح «الانتساب المبكر»

جدة – ياسر خليل

أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي أمس، عن فتح باب الانتساب المبكّر، الذي يستمر حتى الـ 22 سبتمبر من العام الجاري، للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وأنشطته المصاحبة، المقرر إقامته من 5 إلى 14 ديسمبر 2024م بجدة.

ويوفر المهرجان فرصة ذهبية للجمهور وصنّاع الأفلام، لمشاهدة باقة من الأفلام المميزة، ومشاركة تجارب فريدة من نوعها في عالم السينما، حيث يتيح الانتساب المبكر إمكانية الوصول لمساحات ومواقع وفئات مختلفة من مرافق المهرجان خلال فعالياته، بخيارات تتيح الظهور في دليل المهرجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ الذي يوفر فرصًا مهمة للتواصل مع المهتمين في هذه الصناعة.

وسيتمكن صناع الأفلام الحاصلون على تصاريح الانتساب من حضور أربعة عروض أفلام يوميًا، مع أولوية الحجز المسبق للعروض ولمدة 48 ساعة، فيما سيتيح لهم التسجيل المبكر إمكانية الوصول لكامل ورش عمل سوق البحر الأحمر، بالإضافة إلى البرامج الحوارية، وصالة العارضين وبرنامج ” مواهب سوق البحر الأحمر”.

ويمكن للصحفيين والإعلاميين الحصول على ذات المزايا التي يتمتع بها صانعو الأفلام عند طلبهم الانتساب خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى عروض أفلام حصرية في سوق البحر الأحمر، ويحق للطلاب المنتسبين للنسخة الرابعة من المهرجان الحصول على أولوية الحجز المسبق لعروض الأفلام ولمدة 24 ساعة، وحضور فيلمين يوميًا، بالإضافة إلى الاستفادة من ندوات سوق البحر الأحمر، وإمكانية الوصول إلى صالة العارضين وبرنامج “مواهب سوق البحر الأحمر”.

كما سيحصل المتخصصون في الأفلام الذين يتقدمون للحصول على الانتساب لسوق البحر الأحمر على ذات المزايا، التي يتمتع بها الإعلاميون وصانعو الأفلام، بالإضافة إلى عضوية Cinando، والوصول إلى سوق المشاريع وعروض الأفلام قيد الإنجاز.