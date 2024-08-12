مدينة الملك سلمان الطبية ومستشفى الأمير محمد بن سلمان.. البرنامج السعودي للتنمية والإعمار.. تعزيز قدرات القطاع الصحي وجودة الحياة في اليمن

البلاد – الرياض

أسهمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم وتعزيز قدرات القطاع الصحي في اليمن، وذلك عبر تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية متعددة، تعكس حجم الجهود الكبيرة المبذولة للمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة للأشقاء اليمنيين ورفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.

وبحسب “واس”، شملت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وإعادة تأهيلها وتشغيلها، وبناء قدرات الكوادر الطبية، حيث تضمنت إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بمحافظة المهرة، التي تعد من أكبر المشروعات التي تخدم قطاعي الصحة والتعليم في اليمن بمساحة تبلغ مليون متر مربع، ويتضمن المشروع بناء مستشفى متكامل بسعة 110 أسرّة، إضافة إلى عدد من العيادات الخارجية وغرف العمليات.

صروح ومشاريع طبية

كما شملت المشاريع مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، الذي يعد من أبرز الصروح الطبية في اليمن، ويضم 14 عيادة متخصصة ومركز قلب، بمساحة تبلغ 20,000 متر مربع وسعة سريرية تصل إلى 270 سريرًا، إضافة إلى توفيره 2187 جهازًا ومعدة طبية حديثة، وقد بلغ إجمالي المراجعات الطبية في المستشفى أكثر من 1,3 مليون مراجعة طبية، فيما أجريت 8,700 عملية جراحية، و440 عملية قلب في الفترة من يناير 2023م حتى يونيو 2024م، في تأكيد على حجم الأثر المتحقق من المشروع وخدماته النوعية المقدمة لمختلف أطياف المجتمع اليمني.

وحسّنت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من كفاءة وفعالية الخدمات الصحية في المحافظات اليمنية، وسهّلت الوصول إليها ورفع جودتها، كما عززت الصحة العامة للمجتمعات في اليمن، ووفرت التدريب وخلقت فرص عمل في القطاع الصحي، وطورت قدرات رأس المال البشري، وساهمت في الوقاية الصحية والحفاظ على صحة الإنسان اليمني، حيث عملت المشاريع الطبية على تقديم خدمات الرعاية الصحية لـ 4,486,847 مستفيداً، ودعم 26 منشأة طبية في 9 محافظات يمنية، مما يجسد حجم الاستفادة الكبيرة للأشقاء اليمنيين من هذه المشاريع التنموية في قطاع الصحة.