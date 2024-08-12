مدرب الأهلي” يايسله”: سأجد اللاعبين المتعطشين للانتصار

أبها- هاني البشر
تصوير- عبدالله الفهيدي
تحدث يايسله مدرب فريق الاهلي في المؤتمر الصحافي الخاص بلقاء فريقه أمام الهلال في نصف نهائي بطولة السوبر السعودي، فقال عن استعدادات فريقه لهذه المواجهة المرتقبة: ” نحن متحمسون للبطولة، نتمنى أن تكون البداية موفقة أمام فريق قوي مثل الهلال، من ناحية المعسكر أنا متفائل جداً، اللاعبون أظهروا سلوكا رائعا، لكن للأسف لم نوقع مع الصفقات التي نريدها حتى الآن، وأتطلع إلى وصول الصفقات، الخسارة ليست فقط في غياب فراس البريكان، فنحن نفتقد كذلك المجحد و العمار وماكسيمان.
وأردف: عندما أضع تشكيلة المباراة سأجد اللاعبين المتعطشين للانتصار، ليس لدينا أعذار لكي لا نبدأ بشكل جيد، أوصلت ما أريد للإدارة فيما يخص الصفقات، وما علي أنا هو تحضير أفضل فريق ممكن، لا يوجد خيبة أمل بالنسبة لنا، نثق بالموجودين وتدعيم الفريق سيدفعنا للأمام ، أنا أركز على الأدوات المؤثرة على نتيجة المباراة لدي، خاصة جمهور الأهلي الذي يجعلني أفتخر كوني بالنادي، أفكر بشكل إيجابي بالأدوات التي لديّ.