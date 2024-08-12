في مهرجان ولي العهد للهجن| “رعد” .. المطية الأفضل في “المفاريد”

الرياض – هاني البشر
وضعت المطية “رعد” لمالكها السعودي ناجي العجمي المطية الأفضل في النسخة السادسة من مهرجان ولي العهد للهجن ضمن منافسات فئة “المفاريد” بتحقيقها التوقيت الأفضل في المرحلة التمهيدية من المهرجان المقام حالياً على أرض ميدان الطائف.
وسجلت المطية “رعد” التوقيت الأفضل في ختام المنافسة كاملة بزمن وقدره 2:47.925 دقيقة، تليها المطية “سرابه” لمالكها الإماراتي مسلم العامري في المركز الثاني وبتوقيت بلغ 2:47.671 دقيقة، ثم المطية “مهم” لمالكها السعودي مسعود المري ثالثاً بتوقيت بلغ 2:50.456 دقيقة.
وافتتحت النسخة السادسة فعاليات المهرجان بإقامة سباقات فئة المفاريد (بكار ـ قعدان) لمدة ثلاثة أيام على أرض ميدان الطائف بواقع 132 شوطا (44 شوطا في اليوم والثاني و38 شوطا في اليوم الثالث)، حيث شارك في اليوم الافتتاحي 1530 مطية، 1712 مطية في اليوم الثاني، و1302 مطية في اليوم الثالث، قطعوا فيها مسافة 252 كيلو مترا بواقع (2 كيلو متر) في كل شوط.
من جهة ثانية، تنطلق غداً منافسات فئة الـ “حقايق” الفئة الثانية المعتمد مشاركتها في المهرجان، وذلك على مدى ثلاثة أيام بإقامة 88 شوطا، مسافة كل شوط (3 كيلو مترات).
يذكر أن فعاليات المهرجان التي انطلقت السبت الماضي تحظى برعاية كريمة لدن من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- حيث ينظم الاتحاد السعودي للهجن فعاليات المهرجان حتى العاشر من سبتمبر المقبل.