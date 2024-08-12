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“طيران الرياض” يطلق حافلاته الكهربائية

صحيفة البلادaccess_time7 / صفر / 1446 هـ      12 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أطلق “طيران الرياض” الحافلة الأولى من أسطول حافلاته الكهربائية المخصصة لنقل الموظفين، بالشراكة مع الشركة الوطنية لحلول النقل، وذلك ضمن مساعيه لتبني أفضل الممارسات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتجسيد التزام الشركة الراسخ بتبني جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة، وسيعمل الطيران عبر هذه الخطوة على تعزيز كفاءة استهلاك الوقود، وتقليل عدد السيارات الفردية على طرق العاصمة.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوغلاس:” إن الاستثمار في الحافلات الكهربائية، هو إحدى مبادراتنا التي ترسخ التزامنا بتبني أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة والسلامة الجوية، وهي أقل ما يمكن أن نقدمه لأرضنا وأجيالنا القادمة”.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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