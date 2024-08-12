“طيران الرياض” يطلق حافلاته الكهربائية

البلاد – الرياض

أطلق “طيران الرياض” الحافلة الأولى من أسطول حافلاته الكهربائية المخصصة لنقل الموظفين، بالشراكة مع الشركة الوطنية لحلول النقل، وذلك ضمن مساعيه لتبني أفضل الممارسات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتجسيد التزام الشركة الراسخ بتبني جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة، وسيعمل الطيران عبر هذه الخطوة على تعزيز كفاءة استهلاك الوقود، وتقليل عدد السيارات الفردية على طرق العاصمة.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوغلاس:” إن الاستثمار في الحافلات الكهربائية، هو إحدى مبادراتنا التي ترسخ التزامنا بتبني أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة والسلامة الجوية، وهي أقل ما يمكن أن نقدمه لأرضنا وأجيالنا القادمة”.