طرح فرص استثمارية لصالات البولينج والرياضات القتالية

البلاد- جدة أعلنت وزارة الرياضة عن طرح فرصة استثمارية؛ لإنشاء وتشغيل وصيانة صالة بولينج ورياضات قتالية، ومساحات تجارية، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وأوضحت وزارة الرياضة عبر حسابها على منصة إكس، أن عناصر المشروع تتضمن مركز للبولينج ومركز للفنون القتالية، على مساحة 10.384 م، ومدة التعاقد 25 سنة. وخلال الفترة الماضية انتشرت الصالات المخصصة لممارسة لعبة البولينج، حيث انطلقت مؤخرا دورة تعلم أساسيات البولينج والمقامة في عدة مناطق أبرزها مدينة الخبر في مركز القصيبي ومدينة الرياض في المركز العالمي، بالإضافة لسيتي بولينج في مدينة جدة. أما عن رياضات الفنون القتالية فأصبحت في انتشار متزايد بين جميع الفئات العمرية في المجتمع، وبرز مؤخرًا العديد من النجوم في هذه الرياضة من الرجال والسيدات.