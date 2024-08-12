روما يتحرك بقوة لحسم صفقة سعود عبدالحميد

البلاد- جدة
تحركت إدارة نادي روما الإيطالي، اليوم الإثنين، بشكل رسمي من أجل الحصول على خدمات الدولي السعودي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن فريق الهلال، من أجل تعزيز دفاعات الذئاب في سوق انتقالات الصيف الجاري، بأحد أبرز المواهب الواعدة في قارة آسيا.
وبات سعود عبدالحميد، البالغ من العمر 25 عاماً؛ أحد أبرز الاهتمام المطروحة على طاولة العديد من الأندية الأوروبية في ميركاتو الصيف الحالي، حيث ارتبط أولًا بالانتقال إلى الدوري الفرنسي عن طريق تولوز، قبل أن يدخل آستون فيلا الإنجليزي على خط المحادثات، ومن ثم اقتحم روما قائمة المهتمين بالتعاقد مع نجم الهلال.
وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق رودي جاليتي، المختص في سوق انتقالات اللاعبين والمدربين، أن مفاوضات روما للتعاقد مع المدافع السعودي تجاوزت حاجز المحادثات الشفهية، حيث تحرك نادي العاصمة بشكل رسمي من أجل ضم سعود عبدالحميد.
ولفت جاليتي، عبر الحساب الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «إكس»، قبل قليل، أن النادي الإيطالي أرسل عرضًا رسميًا إلى الهلال، في ظل رغبة روما في حسم الصفقة سريعًا لإتاحة الفرصة أمام المدافع القادم من الرياض للتألق على أجواء الكالتشيو قبيل أيام من قص شريط الموسم الجديد.