د. الربيعة يلتقي سفير المملكة لدى كوبا.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية للدول

البلاد – الرياض

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي.

جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.

ونوّه السفير وليد الحمودي بالجهود الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

من جهة ثانية، وفي إطار المساعدات السعودية المستمرة للدول والشعوب حول العالم، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية آلاف حقائب الإيواء للفئات النازحة في السودان شملت بورتسودان والقضارف ومروى.

وفي الأردن، قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ 2351 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، فيما واصل مركز الغسيل الكلوي في مستشفى بنادر بمدينة مقديشو بالصومال تقديم خدماته الطبية للمستفيدين، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واستقبل المركز خلال شهر يوليو 350 مريضاً، من بينهم 166 مريضاً حصلوا على 1.055 جلسة غسيل كلوي مجدولة، و11 جلسة إسعافية.