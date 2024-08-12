” خيسوس” مدرب الهلال: سنجهز سعود عبدالحميد ذهنياً

أبها- هاني البشر
تصوير- عبدالله الفهيدي
أكد مدرب نادي الهلال خيسوس في المؤتمر الصحافي أن بطولة السوبر أحد أهدافه التي يريد تحقيقها وقال: ” بداية موسم جديد مع أحد أهداف الموسم. نحن أبطال النسخة الماضية، ونريد البداية بشكل جيد، خصمنا يمتلك مجموعة وأفرادًا بشكل جيد، سنواجه خصما ومنافسا قويا. مالكوم لن يكون حاضرا في مباراة الغد، وكما عودنا الهلال لن يعتمد على لاعب واحد، سيكون هناك من يعوض مالكوم.
وأضاف: لدينا الثقة الكاملة في كل اللاعبين. حسان كانت لديه أدوار في العام الماضي، ويعتبر لاعبا أساسيا منذ وصوله، نحن نتحدث عن الثقة التي نملكها كمجموعة، وعملنا على التجهيز التام لحمد اليامي وحسان، واليوم لا توجد فائدة للتطرق للاعب غائب عن المباراة بقدر منح الموجودين الثقة، فمنح الثقة هو الأهم.
الآن لدى الهلال مسؤولية أكبر هذا العام، ما تحقق الموسم الماضي بالفوز بكل شيء يجعلنا أمام مسؤولية أكبر، وهذه ضريبة النجاح، الهلال يشارك للفوز بالبطولات ونحن معتادون على الضغط، وتمرين اليوم سيساعدنا بمن سيلعب أساسي في مباراة الغد، وأعتقد لن تكون مؤثرة على الفريقين، الكل معتاد على درجات الحرارة المختلفة، لا أعتقد أن يكون هناك تأثير إيجابي وسلبي، ولكن ستساعد الفريقين على رفع الرتم والركض أكثر مقارنة بمنطقة تزداد فيها الحرارة.”.
وفي أجابته على سؤال صحيفة البلاد، فيما يخص تجهيز سعود عبدالحميد ذهنياً للبطولة بعد العروض التي وصلت له قال:” بخلاف الأمور الفنية والإستراتيجية، عامل الحضور الذهني، قد يكون المدرب قادرا على التأثير، ولكن تعتمد بشكل كبير على اللاعب، سنعمل على التحضير الذهني للاعبين قبل اللقاء “.