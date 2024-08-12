بحضور ماكرون والفيصل وباخ.. ختام أولمبياد باريس.. ولوس أنجلوس تتسلم علم الدورة

الرياض – هاني البشر
اختتمت رسمياً مساء الأحد، على استاد “دو فرانس”، دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ 33 التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس على مدى 17 يوما، بمشاركة أكثر من 10 ألاف لاعب ولاعبة مثلوا 205 دول عالمية، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعضو مجلس الإدارة عضو اللجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، والعديد من رؤساء الدول، وأكثر من 81 ألف متفرج.
وشهد حفل الختام، عرض طابور الدول المشاركة، حيث رفع لاعبا المنتخب السعودي لألعاب القوى الرامي محمد تولو، ولاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب، علم المملكة في الحفل الذي استمر ساعتين ونصف.
بعد ذلك تم تسليم العلم الأولمبي، إلى عمدة مدينة لوس آنجلوس الأمريكية، التي ستستضيف الدورة الصيفية المقبلة عام 2028م، ثم أعلن الدكتور توماس باخ انتهاء الدورة الصيفية الحالية، قبل إطفاء الشعلة الأولمبية إيذاناً بإسدال الستار على الحدث الرياضي الأكبر الذي يقام كل أربعة أعوام.