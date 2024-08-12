القيادة تعزي رئيس البرازيل وتهنئ رئيس تشاد

جدة- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، إثر نبأ سقوط طائرة مدنية في ولاية ساو باولو، وما نتج عن ذلك من وفيات.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ سقوط طائرة مدنية في ولاية ساو باولو، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي، وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه”.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، إثر نبأ سقوط طائرة مدنية في ولاية ساو باولو، وما نتج عن ذلك من وفيات.

وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ سقوط طائرة مدنية في ولاية ساو باولو، وما نتج عن ذلك من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة وألا تروا أي سوء”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.