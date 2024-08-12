“العزوم” تتصدر الأشواط الصباحية لمهرجان ولي العهد

الطائف- البلاد
تصدرت المطية “العزوم” العائدة ملكيتها للقطري سالم جابر المري، اليوم الاثنين، الأشواط الصباحية لمهرجان ولي العهد للهجن في ميدان الطائف.
وأنهت المطية “العزوم” الأشواط الصباحية بزمن قدره “2.54.98” ، لتحتل المركز الأول في الشوط الـ 21.
وتمكن الملاك السعوديون من الفوز بـ 11 شوطًا، فيما نال القطريون ستة أشواط، وفازت عُمان بأربعة.
وتحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان انطلق السبت فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن خلال الفترة من 10 أغسطس إلى 10 سبتمبر، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن.
وتتجاوز قيمة جوائز النسخة الجديدة 56 مليون ريال، تتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحليين والدوليين من خلال فئات الهجن المعتمدة، وهي: مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل، وزمول، في حين يستمر المهرجان لمدة 23 يوماً، وبعدد 610 أشواط؛ بواقع (360 شوطاً في المرحلة التمهيدية، و250 شوطاً في المرحلة النهائية).