الإقتصاد

إيداع 3.4 مليارات ريال بحساب المواطن

صحيفة البلادaccess_time7 / صفر / 1446 هـ      12 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

أودع برنامج حساب المواطن أمس ، 3.4 مليارات ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والثمانين 10.8 ملايين مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 212 مليار ريال، منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبيناً أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريالًا.

وأبان مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، وذلك مانسبته 72%، فيما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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