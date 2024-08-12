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أمير الشرقية يرعى اتفاقيات تعاون لجمعية” إيفاء”

صحيفة البلادaccess_time7 / صفر / 1446 هـ      12 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الدمام

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة أمس، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة، وعدد من الجهات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية إيفاء المهندس خالد بن عبدالله الزامل أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار تعزيز النمو في القطاع غير الربحي وتطويره؛ ليكون أكثر استدامة وفعالية، من خلال بناء علاقات تعاون تحقق الأهداف المشتركة ضمن ركيزة الاستدامة المالية، مفيدًا أن هذه الشراكات تهدف إلى تعزيز العلاقات المجتمعية، وهي إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها جمعية إيفاء في بناء إستراتيجيتها.


وثمن الزامل دعم واهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية بفئة ذوي الإعاقة، حيث ستسهم الاتفاقيات في تطوير مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز الجهود المبذولة في مجال التأهيل والرعاية وتجويد رحلة المستفيد.
وفي الختام، كرّم سمو أمير المنطقة الشرقية الداعمين وشركاء النجاح.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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