أمير الشرقية يرعى اتفاقيات تعاون لجمعية” إيفاء”

البلاد – الدمام

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة أمس، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة، وعدد من الجهات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية إيفاء المهندس خالد بن عبدالله الزامل أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار تعزيز النمو في القطاع غير الربحي وتطويره؛ ليكون أكثر استدامة وفعالية، من خلال بناء علاقات تعاون تحقق الأهداف المشتركة ضمن ركيزة الاستدامة المالية، مفيدًا أن هذه الشراكات تهدف إلى تعزيز العلاقات المجتمعية، وهي إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها جمعية إيفاء في بناء إستراتيجيتها.



وثمن الزامل دعم واهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية بفئة ذوي الإعاقة، حيث ستسهم الاتفاقيات في تطوير مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز الجهود المبذولة في مجال التأهيل والرعاية وتجويد رحلة المستفيد.

وفي الختام، كرّم سمو أمير المنطقة الشرقية الداعمين وشركاء النجاح.