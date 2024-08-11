3 أبطال بانتظار التتويج  في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

ختام بطولات Teamfight Tactics و Fortnite و Street Fighter 6 بمجموع جوائز يقارب 3 ملايين دولار

الرياض – هاني البشر

تختتم اليوم الأحد منافسات بطولات الأسبوع السادس ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والتي تحتضنها SEF أرينا في بوليفارد رياض سيتي، وتشهد مشاركة نخبة محترفي الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم في 3 ألعاب هي؛ Teamfight و Fortnite و Street Fighter 6 والتي يقارب مجموع جوائزها 3 ملايين دولار من إجمالي الجوائز الاستثنائية لأكبر حدث في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية والتي تتجاوز 60 مليون دولار.

ومع نهاية منافسات الدور ربع النهائي في بطولة تيم فايت تاكتيكس، تمكنت فرق Wolves Esports و Team Vitality و Twisted Minds و T1 من التأهل للدور نصف النهائي والحصول على فرصة المنافسة على لقب البطولة وجائزتها الكبرى بالإضافة إلى أكبر عدد من النقاط في رصيد الترتيب العام لكأس العالم للرياضات الإلكترونية. وستلعب منافسات الدور نصف النهائي بنظام الأفضل من 3 مواجهات، في حين يتواجه طرفا النهائي بنظام الأفضل من 5 مواجهات.

واستمرت المنافسات أمس، و استطاع فيها كل من: gachikun و AngryBird و NoahTheProdigy و Ryukichi و Hikaru و Kawano و Leshar و Higuchi تسجيل انتصارات مهمة منحتهم الأفضلية قبل المواجهات القادمة التي سيتحدد بعد نهايتها أطراف المرحلة الثالثة المُقامة بنظام الأسرع في تسجيل 5 انتصارات.

بطولة فورتنايت شهدت إقصاء الفرق السعودية Team Falcons و R8 Esports من الدور ربع النهائي بعد خسارتهم أمام الفريق الأمريكي Exceed والفريق النرويجي Heroic بنتيجة 4-1 و 4-2 على التوالي. وحصلت بذلك الفرق السعودية على 60 نقطة إضافية في رصيدها الإجمالي لجدول ترتيب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ومبلغ 40,000 دولار لكل فريق.