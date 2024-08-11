الرياضة هولندي وفرنسي: تواجدنا في مهرجان ولي العهد للهجن أروع تجاربنا في السعودية

الرياض – هاني البشر

لم يخطر في خلد الهولندي دوين ديونغ الذي يعمل في مدينة جدة بأن تغريده مواطن من أهالي الطائف باللغة الإنجليزية عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي ستقوده للحضور إلى مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف، وستصنع له واحدة من أفضل التجارب التي خاضها في المملكة. ديونغ الذي يعمل في إحدى شركات تنظيم الرحلات السياحية في السعودية حضر إلى المهرجان وقضى يوماً كاملاً رفقة أصدقائه، اطلع فيها على كافة تفاصيل المهرجان بعد ان سمع من أحد الاصدقاء عن هذا الحدث ثم ذهب ليبحث عبر شبكة الانترنت على مزيداً من المعلومات التي دفعته للقدوم ووصف تجربته. يقول ديونغ: “شكراً على الترحيب الحار الذي دائماً القاه من السعوديين في المملكة وفي كل مدنها وعلى وجه الخصوص الترحيب الذي وجدته هنا في الطائف، حضرنا إلى هنا دون توقعات مسبقة لدينا بعض المعلومات البسيطة ولم نتوقع أننا سنرى هذه الدهشة حقاً انها تجربة مدهشة ورائعة”. وأضاف “هذه السباقات تركت انطباعا قوياً، الطريقة التي تعامل بها الجمال وسرعة ركضها وحولها عدداً كبير من السيارات لمتابعتها فيها الكثير من الاثارة والمتعة”. وكشف ديونغ أن هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها إلى الطائف، وقال “سبق وأن ذهبت الى العلا سابقاً لبعض الاعمال وتمنيت حضور كأس العلا للهجن، لم تتح لي الفرصة في حضوره”. وتابع “شاهدنا طريقة التنظيم للسباق والتحضير له كذلك استمتعنا بالحديث مع المتواجدين، تناولنا الطعام الشعبي والقهوة السعودية معهم، تلك التجربة من اروع التجارب التي عشتها في السعودية”. وختم ديونغ “اصدقكم القول، كنت انوي الحضور لمرة واحدة فقط للاطلاع، لكن الآن اقول لن اكتفي بنصح اصدقائي للحضور إنما سأنصحهم بشدة وسأحضر مرة اخرى واخرى وسأحرص على حضور السباق النهائي في سبتمبر”. من جهته، كشف الفرنسي انتوني هنري أنه عرف عن هذا الحدث من أحد الأصدقاء، وقال “حضرنا إلى هنا كفريق، وجدنا من المنظمين والمشاركين لطف جميل، كان العرض رائعاً ولم يسبق لي أن عشت مثل هذه التجربة التي تركت لدي انطباعا قوياً”. واسترسل “مايميز هذا المهرجان أن هناك أكثر من سباق في ذات الوقت، السباقات جميله وحماسية جداً وخاصة سيارات الملاك التي ترافق الهجن في مسار السباق، قدنا سيارتنا بجوارهم وقدنا بسرعة لنشاهد السباق حتى نهايته وكان الحماس مرتفعاً جداً”. وأردف انتوني هنري “علمت أنه السباق الأهم في المملكة والشرق الأوسط، المهرجان وضع أثراً اقتصادي وتجاري كبيراً واهتماماً لدى الملاك في الحرص على المشاركة فيه”. وختم انتوني “أعيش في جدة منذ عام ونصف، ودائماً أحاول السفر للمناطق الأخرى للاستكشاف، وزرت الكثير من المواقع الجميلة في المملكة وهذه الزيارة كانت من أجمل الاكتشافات وستترك ذكريات جميلة في ذاكرتي”.