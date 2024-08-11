الرياضة نادي جدة يحصد بطولة المملكة لكرة القدم للصم

البلاد- جدة

توج نادي جدة للصم كبطل لبطولة المملكة لكرة القدم للصم، التي اختتمت اليوم على ملعب عرقة بمدينة الرياض. وتوج رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم الدكتور سعيد القحطاني أصحاب المراكز الاولى في البطولة بحضور اعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالله العيسى ومنسوبي الاتحاد. وتم تسليم كاس البطولة والميداليات الذهبية لصاحب المركز الاول نادي جدة للصم، وتسليم الميداليات الفضية لصاحب المركز الثاني مركز حائل للصم، كما تسلم لاعبو مركز الطائف الميداليات البرونزية بعد حصولهم على المركز الثالث. وتم تكريم أفضل اللاعبين في البطولة؛ حيث حصل حارس مرمى نادي جدة للصم ياسر آدم جبريل على جائزة أفضل حارس في البطولة، ونال لاعب مركز الطائف للصم عبدالله محمد الجيد جائزة أفضل لاعب، وتوج بلقب هداف البطولة لاعب مركز حائل منصور رابح سالم بعد تصدره قائمة الهدافين بخمسة اهداف.