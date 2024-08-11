نائب وزير الصناعة يدشن مصانع ومشاريع في جدة

البلاد ــ جدة

دشّن معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة خلال زيارته إلى محافظة جدة، عدداً من المصانع والمشاريع في المدن الصناعية الأولى والثانية والثالثة بجدة.

والتقى معاليه خلال الزيارة، معالي أمين ‏محافظة جدة صالح بن علي التركي، وبحث معه تعزيز التعاون الثنائي من أجل تحقيق النهضة الصناعية في جدة.

واشتملت زيارة معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، وشركة السعودية للصناعات التقنية “سعودي تكنيك”، وشركة التقنية الصناعية السعودية المتخصصة في المنتجات البتروكيماوية ومنتجات الطاقة، وشركة الرواد للأنظمة التقنية، إضافةً إلى عقد لقاء مع عددٍ من المستثمرين في الغرفة التجارية بجدة.

وافتتح معاليه خلال زيارته إلى المدينة الصناعية الأولى بجدة مشروع المصانع الجاهزة، كما زار مشروع غرفة التحكم بالمدن الذكية، فيما دشّن في زيارته إلى المدينة الصناعية الثانية بجدة محطة المعالجة ومحطة ضخ المياه المعالجة، ومشروع إنشاء شبكات الري، والخدمات الإسعافية.



كما افتتح خلال زيارته إلى المدينة الصناعية الثالثة بجدة مشروع استكمال البنية التحتية، والخدمات الإسعافية، وزار مصنع شركة فدكو للاستثمار، ومصنع شركة فوز للمعدات الصناعية، وشركة المصنع السعودي القبرصي، ومشروع الكهرباء، والمبنى الإداري للمدينة.

والتقى ابن سلمة خلال زيارته إلى جامعة “كاوست”، رئيس جامعة “كاوست” البروفيسور توني تشان، وعدداً من الباحثين والخبراء بالجامعة، كما شاهد عرضاً توضيحياً لاستخراج الليثيوم من مياه البحر، في مختبر البروفيسور زيبينغ بالجامعة، إضافة إلى قيامه بجولة في مجمع التكنولوجيا والأبحاث، في واحة الأبحاث والتقنية بـ”كاوست”، كما استمع إلى مقدمة عن المعهد الوطني للتحول.

واطّلع معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، خلال زيارته إلى المقر الرئيسي لشركة “سعودي تكنيك” وقاعدتها الرئيسية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة؛ على المجموعة الواسعة من خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد المتكاملة، التي تقدمها “سعودي تكنيك”، لمالكي ومشغلي الطائرات المدنية والعسكرية محلياً ودولياً.