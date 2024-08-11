«قراصنة الأشباح» تجذب زوار «سيتي ووك»

جدة – ياسر خليل

تعد قراصنة الأشباح، واحدة من أهم التجارب التي تلقى إقبالًا كبيرًا من زوار منطقة “سيتي ووك” بموسم جدة 2024؛ الذي تتواصل فعالياته تحت شعار” من جديد”.

ويخوض الكبار والصغار تجربة رعب مليئة بالإثارة؛ يرتفع فيها مستوى الأدرينالين والحماس؛ ليصل أعلى مستوى في تحدٍ من نوع خاص، يجمع بين المتعة والرعب والتحدي.

وتوفر” قراصنة الأشباح” منطقة رعب متكاملة ومتنوعة؛ تشمل مجموعة من التجارب المختلفة المتناسبة مع جميع الفئات العمرية؛ إذ تمنح الزائر رحلة فريدة من نوعها مليئة بالتشويق والمتعة، تغمرك بموجة من الإثارة والتشويق.

وتأخذ التجربة زوار موسم جدة لعالم القراصنة وعرينهم المسكون، وسط أجواء مليئة بالرعب والتوتر والإثارة، والاستمتاع بعروض الرقص مع القراصنة. وتتكون التجربة من ثلاث مناطق؛ الأولى هي تجربة الرعب داخل سفينة القراصنة التي تحتاج من الزائر قوة التحدي والمغامرة وعدم الخوف؛ إذ سيكون في مواجهة مع قراصنة الأشباح المرعبين.

ويجب على الزائر أثناء خوضه تجربة القراصنة أن يمتلك الشجاعة الكافية لمواجهة الأشباح التي قد تواجهه، وأن يتمتع بلياقة تمكنه من الهروب قبل أن يجد نفسه في مواجهة الزومبي.

المنطقة الثانية في التجربة عبارة عن لعبة لحل الألغاز أو” الكنز المفقود”، وتتخللها ثماني مراحل، يتنقل فيها اللاعب من مرحلة لأخرى بعد حل اللغز؛ لتقدم للزوار تجربة ترفيهية ممتعة.

أما المنطقة الثالثة في تجربة” قراصنة الأشباح”، فجرى تخصيصها للأطفال، وهي عبارة عن لعبة” جزيرة القراصنة”، وتحتوي منطقة ألعاب رملية، وألعابًا حركية حرة، ما يتيح المشاركة بين جميع الفئات العمرية المختلفة في أجواء أنشطة عديدة، تربطهم بذكريات المرح والمتعة معًا.