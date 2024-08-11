الرياضة “رعد” تكسر التوقيت الأفضل في ثاني أيام مهرجان ولي العهد للهجن

الرياض – هاني البشر

نجحت المطية “رعد” لمالكها السعودي ناجي العجمي في كسر التوقيت الأفضل في منافسات فئة المفاريد (بكار – قعدان) ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، حيث شارك في اليوم الثاني 1712 مطية تضمنتها قائمة البداية الرسمية من قبل اللجنة، بواقع 1033 مطية في الفترة الصباحية، و679 مطية في الفترة المسائية، قطعت فيها مسافة (2 كيلو متر)، بواقع 44 شوطاً لفئة المفاريد(بكار ـ قعدان). وسجلت “رعد” في الشوط الثاني خلال الفترة المسائية من اليوم الثاني للمهرجان زمن وقدره 2:47.925دقيقة، فيما ذهب ثاني أفضل توقيت للمطية “سرابه” لمالكها الإماراتي مسلم العامري في الشوط الأول للفترة المسائية. يذكر أن فعاليات المهرجان التي انطلقت أمس السبت تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- حيث ينظم الاتحاد السعودي للهجن فعاليات المهرجان على ميدان الطائف لسباقات الهجن. وكانت المطية “مهم” لمالكها السعودي مسعود المري قد حققت التوقيت الأفضل في اليوم الافتتاحي للمهرجان أمس، بزمن قدره 2:50.456 دقيقة.