جودة التمور تجذب المتسوقين لكرنفال بريدة

البلاد ــ بريدة

سجلت إحصائية التمور الواردة لكرنفال بريدة للتمور ، في أسبوعه الأول أكثر من 3. 5 ملايين كيلو جرام أي ما يعادل 3500، طن من التمور ، كما بلغت عدد السيارات أكثر من 6940 وتخطى عدد الكراتين المليون عبوة حجم 3 كجم .

وأكد أمين عام اللجنة العليا لكرنفال بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، أن الأهداف التصاعدية للكرنفال تحققت من خلال الجودة والابتكارية التسويقية لتمور القصيم، وانتشار جغرافيتها على مستوى المملكة ودول الخليج .

مشيراً، أن اللجان المنظمة للكرنفال، حشدت جهودها لمواجهة الحركة التجارية الحالية والكبيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة، مؤكداً أن التمور المعروضة في ساحات مدينة التمور ذات جودة عالية.

وتشهد ساحات كرنفال بريدة للتمور بمدينة التمور ببريدة ارتفاعاً متزايداً في أعداد المركبات وكميات وأنواع التمور الواردة للسوق وفي أعداد المتسوقين والمسوقين والعارضين وتجار التمور والعاملين السعوديين وفي الخدمات المتنوعة المقدمة لزوار المدينة العالمية، حيث يتوقع أن يستمر نشاط الكرنفال التجاري بالتزايد خلال الأيام القادمة من هذا الشهر فيما حشدت إدارة المهرجان والجهات التنظيمية والمشاركة جهودها الخدمية والتنظيمية لمواجهة الحركة التجارية الحالية والكبيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وأكد متسوقون أن إنتاج وأنواع التمور المعروضة في ساحات مدينة التمور ذات جودة عالية وتنوع وتحقق رغبات المتسوقين المحليين وغيرهم، لافتين النظر إلى أن تمور السكري تحظى بأولوية ورغبات المتسوقين فيما تتعدد وتتنوع الرغبات الأخرى من أنواع التمور التي تنتجها نخيل القصيم التي تصل لحوالي “50” نوعًا من التمور.