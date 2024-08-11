الرياضة تاليسكا يقترب من دعم النصر أمام التعاون

البلاد- جدة

شعر الجهاز الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، ببعض الارتياح النفسي مع زيادة فرص المحترف البرازيلي أندرسون تاليسكا في المشاركة ببطولة كأس السوبر السعودي 2024-2025. ويتواجد النصر بصفته وصيف دوري روشن في كأس السوبر السعودي إلى جانب الثلاثي «الأهلي – الهلال – التعاون».

قرعة السوبر السعودي تاليسكا قد يدعم صفوف النصر في مواجهة التعاون بنصف نهائي كأس السوبر، وذلك على الرغم من تواجده في عيادة النادي، مساء أمس السبت، واكتفائه بعد ذلك بالتدرب مع المعد البدني.

وخضع المحترف البرازيلي لعدة فحوصات طبية إضافية أكدت إمكانية تجاوزه لتبعات إصابة الشد العضلي على مستوى الفخذ، الذي تعرض له خلال المباراة التجريبية بين العالمي وغرناطة الإسباني، يوم الأحد الماضي، ضمن معسكر الإعداد الخارجي. ويعد تاليسكا أحد الركائز الأساسية في صفوف النصر منذ أن تعاقد معه العالمي قادماً من الدوري الصيني، خلال صيف 2021. وشارك تاليسكا بقميص النصر في 85 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالها 68 هدفاً وصنع 10 آخرين.