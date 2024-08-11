الرياضة القبض على أحمد فتوح لاعب الزمالك المصري

البلاد- جدة

ألقت قوات الشرطة المصرية؛ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، القبض على أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك المصري، عقب حادث سير تسبب في وفاة شرطي مصري. اللاعب المصري كان عائدًا من منطقة الساحل الشمالي؛ حيث كان يقضي فترة أجازة حصل عليها بموافقة الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، وأثناء رحلة العودة اصطدم أحمد فتوح بسيارته بأحد أفراد الشرطة، الذي توفي لاحقًا في المستشفى، ليتم التحفظ على لاعب الزمالك من قبل قوات الشرطة المصرية.