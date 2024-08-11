الرياضة العصيمي: رياضة الهجن أصبحت جاذبة للرياضيين والمستثمرين

الرياض – هاني البشر

أبدى هديان بن بادي العصيمي مالك الهجن المقيم في محافظة الطائف سعادته الكبيرة بتطور مستوى المنافسة في مهرجان ولي العهد للهجن من نسخة إلى نسخة، ووصول التنظيم لمستوى احترافي كبير أسهم في زيادة عدد المشاركين من ملاك ومضمرين إضافة لزيادة اعداد المطايا وتسجيل أرقام قياسية كبيرة. وقال العصيمي “المهرجان اليوم أصبح الحدث الأهم في رياضة الهجن، وأنا دخلت عالم رياضة الهجن قبل 40 عاماً، كانت تقام باجتهادات وجوائز أبطال الأشواط مبالغ مالية بسيطة، سيارات، وحتى أكياس شعير وأيضا نرحل لمدن خليجية للمشاركة في المهرجانات التي تقام على أرضها، منذ 2018 تغير الحال 180 درجة، اليوم لدينا بطولات كبيرة ومهرجانات عديدة تبدأ بمهرجان ولي العهد للهجن، المهرجان الأضخم والأكبر، اليوم جوائز المشاركين بالملايين”. وشدد العصيمي على أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ أسهم في تحول مهرجانات الهجن من نشاط رياضي إلى بوابة استثمارية كبير، وقال “رياضة الهجن أصبحت بوابة جاذبة للرياضيين والاستثماريين وأنعش رياضة الإباء والاجداد، فشكراً لسمو سيدي ولي العهد ورؤيته الكريمة ودعمه اللامحدود”. وعن مشاركته في النسخة السادسة، قال العصيمي “أنا متواجد منذ النسخة الأولى وأشارك سنوياً وهدفي الإنجازات وأيضاً الاستثمار، ابيع سنويا من 3 إلى 5 مطايا، نسبة الزيادة من نسخة إلى نسخة 30 في المائة لكن النسختين الأخيرة زادت الفوائد في البيع أكثر من 50 في المائة”.