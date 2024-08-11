أغذية وتجهيزات إيواء وخدمات طبية.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية حول العالم

البلاد – الرياض

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها الإنسانية والإغاثية لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج حول العالم؛ حيث وزع مركز الملك سلمان 593 سلة غذائية في مديريتي البريقة والمنصورة بمحافظة عدن، استفاد منها 4.151 فردًا بواقع 593 أسرة.

كما وزع المركز 1.202 سلة غذائية في مديريات المعافر والشمايتين والمواسط بمحافظة تعز، استفاد منها 8.414 فردًا بواقع 1.202 أسرة، و793 سلة غذائية في مديريتي الضالع والشعيب بمحافظة الضالع، استفاد منها 5.551 فردًا بواقع 793 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام الحالي 2024م.

وفي السودان، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 144 حقيبة إيوائية استفاد منها 829 فردًا، و842 حقيبة عناية شخصية، استفاد منها 4.842 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية بوتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام الحالي.

وفي أندونيسيا، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في مدينة ميدان بجمهورية إندونيسيا، والمقام خلال الفترة من 7 وحتى 13 أغسطس الحالي، بمشاركة 23 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية. وأجرى الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة 6 عمليات جراحية للقلب المفتوح، و6 عمليات للقسطرة القلبية تكللت جميعها بالنجاح التام- ولله الحمد.