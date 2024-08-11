أدانت مجزرة الاحتلال ورحبت بالبيان الثلاثي.. السعودية تؤكد دعمها الكامل لجهود وقف إطلاق النار في غزة

الرياض- واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية- بأشد العبارات- استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة” التابعين” التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وتؤكد المملكة ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة؛ بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستنكر تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات.

من جهة ثانية، أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان المشترك الصادر عن فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأكدت المملكة دعمها الكامل لجهودهم المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار، والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، مشدّدة على ضرورة وقف النزيف، وإنهاء المعاناة وحماية المدنيين، والمضي قدمًا في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والأمن، واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق لكامل حقوقه المشروعة.