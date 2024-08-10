موعد قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة

البلاد- جدة تترقب جماهير الكرة الآسيوية موعد إجراء قرعة بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة و بطولة دوري الأبطال “2” للنسخة الجديدة 2024-2025.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن أن الجمعة المقبل الموافق السادس عشر من أغسطس سيكون موعد قرعة البطولتين. وستُجرى قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري الأبطال “2”، في العاشرة من صباح الجمعة المقبل الموافق 16 أغسطس بمدينة كوالالمبور الماليزية. ويشارك من السعودية أندية الهلال والنصر والأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ويشارك فريق التعاون في البطولة الثانية. ويشارك الهلال في المستوى الأول بينما النصر والأهلي تم تحديدهما للمشاركة مع أندية المستوى الثاني، بالنسبة لبطولة النخبة الآسيوية. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن بشكل رسمي فتح عدد اللاعبين الأجانب بشكل كامل لجميع الفرق المشاركة في بطولات الأندية الآسيوية الموسم المقبل.