الرياضة

مصادر ” البلاد”: سعود عبدالحميد باقٍ مع الهلال حتى نهاية عقده

صحيفة البلادaccess_time5 / صفر / 1446 هـ      10 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – محمد النجيري
كشفت مصادر مقربه من لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال سعود عبدالحميد لصحيفة” البلاد” أن اللاعب

سيبقى مع فريق الهلال حتى نهاية عقده  في صيف 2025، وأشارت المصادر إلى أن أن جلسة الصلح التي جرت مؤخرًا خلال الاجتماع الذي جمع بين اللاعب سعود عبدالحميد والمدرب خيسوس بوساطة اللاعب البرتغالي نيفيز، تم الاتفاق فيه على بقاء اللاعب حتى نهاية الموسم، على أن يرحل بعده سعود للاحتراف الخارجي.

يذكر أن سعود عبدالحميد قد تلقى عدة عروض للاحتراف، كان أبرزها من أندية تولوز الفرنسي وروما الإيطالي وأستون فيلا الإنجليزي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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