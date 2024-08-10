الرياضة مصادر ” البلاد”: سعود عبدالحميد باقٍ مع الهلال حتى نهاية عقده

الرياض – محمد النجيري

كشفت مصادر مقربه من لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال سعود عبدالحميد لصحيفة” البلاد” أن اللاعب سيبقى مع فريق الهلال حتى نهاية عقده في صيف 2025، وأشارت المصادر إلى أن أن جلسة الصلح التي جرت مؤخرًا خلال الاجتماع الذي جمع بين اللاعب سعود عبدالحميد والمدرب خيسوس بوساطة اللاعب البرتغالي نيفيز، تم الاتفاق فيه على بقاء اللاعب حتى نهاية الموسم، على أن يرحل بعده سعود للاحتراف الخارجي. يذكر أن سعود عبدالحميد قد تلقى عدة عروض للاحتراف، كان أبرزها من أندية تولوز الفرنسي وروما الإيطالي وأستون فيلا الإنجليزي.