في افتتاح مهرجان ولي العهد للهجن.. « مهم».. تسجل التوقيت الأفضل في المفاريد «بكار- قعدان»

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- انطلقت اليوم السبت فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن.
وانتزعت المطية “مهم” لمالكها السعودي مسعود المري التوقيت الأفضل في اليوم الافتتاحي للمهرجان، حيث نجحت في تحقيق لقب الشوط الرابع خلال الفترة المسائية بزمن قدره 2:50.456 دقيقة وبمسافة (2 كيلو متر)، حيث أقيم أمس 44 شوطاً لفئة المفاريد (بكار ـ قعدان) ضمن المرحلة التمهيدية من المهرجان.
وشارك في اليوم الافتتاحي 1530 مطية تضمنهم قائمة البداية الرسمية من قبل اللجنة، بواقع 939 مطية في الفترة الصباحية، و591 مطية في الفترة المسائية.
وكانت المطية “افتخار” لمالكها القطري صالح حمد النابت، قد افتتحت أشواط اليوم الافتتاحي، وتوجت بلقب الشوط الأول بزمن وقدره 2:56.222 دقيقة.
يذكر أن المهرجان يحظى بدعم سخي وكبير من لدن سمو ولي العهد، واهتمام سمو الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، ومتابعة سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.
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