طريقة عمل فطيرة العسل بالقرفة والجبن

الفطائر من الحلويات المخبوزة في المنزل والتي تفضلها افراد الأسرة لأنها مناسبة كوجبة للشاي مع الإفطار أو طبق حلي للعشاء

المقادير اللازمة

للعجين

2 كوب دقيق

120 جرام زبدة باردة مكعبات

ربع كوب ماء مثلج

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر بودرة

للحشو

400 جرام جبن كريمي

100 ملل كريمة

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة

4 حبات بيض

ملعقة كبيرة فانيليا

كوب عسل

للقرفة

كوب سكر

مكعب زبدة

ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

2 كوب بقان

نصف كوب كريمة

طريقة العمل

القرفة

يقلب السكر علي النار حتي يتحول لكراميل

يضاف له الزبدة والكريمة والقرفة ويقلب

يضاف لهم بعد ان يغلي البقان ويقلب

يترك ليبرد

العجينة

في محضر الطعام يخفق الدقيق والملح والسكر مع الزبدة حتي تتشكل قوام رملي

يضاف لهم الماء ونستمر في الخفق علي دفعات

تغطي العجينة وتترك بالثلاجة نصف ساعة

الحشو

تخفق الكريمة والسكر والعسل والجبنة

يخفق البيض والفانيليا ويضاف للخليط ويخفق مرة اخري

التارت

تفرد العجينة في قالب تارت

يصب خليط الحشو داخل التارت

تخبز التارت داخل حمام مائي حتي تمام النضج

يخرج ويترك ليبرد تماماً

يوضع له خليط القرفة ويترك بالثلاجة ليبرد تماماً

ثم يقدم