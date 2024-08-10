المرأه صحة و عافية

طريقة عمل بيتزا المشروم بالببروني

نيفين عباسaccess_time5 / صفر / 1446 هـ      10 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البيتزا معشوقة الجماهير ومن المعجنات التي تحظي بشعبية واسعة

المقادير اللازمة

كيلو دقيق
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية
2 ملعقة كبيرة سكر أبيض
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة حليب بودرة
ماء دافئ للعجن
ببروني
مشروم مقطع ومشوح في قليل من الزبدة ويمكن إضافة ثوم له حسب الرغبة
صلصة بيتزا
جبن موزاريلا

طريقة العمل

يقلب الدقيق مع الملح والحليب البودرة والسكر والملح والخميرة
تضاف الماء الدافئة للخليط ونعجن حتي نحصل علي عجين متماسك لا يلتصق باليد
تغطي وتترك لتختمر
تفرد العجينة علي صواني غير لاصقة
تدهن بصلصة البيتزا
ثم يوضع لها المشروم والجبن والببروني
تخبز بالفرن حتي تمام النضج
تخرج وتقدم ساخنة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *