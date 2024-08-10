طريقة عمل بيتزا المشروم بالببروني

البيتزا معشوقة الجماهير ومن المعجنات التي تحظي بشعبية واسعة

المقادير اللازمة

كيلو دقيق

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة حليب بودرة

ماء دافئ للعجن

ببروني

مشروم مقطع ومشوح في قليل من الزبدة ويمكن إضافة ثوم له حسب الرغبة

صلصة بيتزا

جبن موزاريلا

طريقة العمل

يقلب الدقيق مع الملح والحليب البودرة والسكر والملح والخميرة

تضاف الماء الدافئة للخليط ونعجن حتي نحصل علي عجين متماسك لا يلتصق باليد

تغطي وتترك لتختمر

تفرد العجينة علي صواني غير لاصقة

تدهن بصلصة البيتزا

ثم يوضع لها المشروم والجبن والببروني

تخبز بالفرن حتي تمام النضج

تخرج وتقدم ساخنة