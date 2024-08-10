زيادة 10% في افتتاحية النسخة السادسة من مهرجان ولي العهد للهجن

الرياض – هاني البشر

سجلت انطلاقة أشواط النسخة السادسة من مهرجان ولي العهد للهجن زيادة في عدد المطايا المشاركة بنسبة أكثر من 10 في المائة عن النسخة الخامسة في العام الماضي، وفقاً لكشف بيان المشاركين المعتمد.

وشهد اليوم الأول الذي انطلق اليوم السبت تسجيل الشوطين الافتتاحية رقم قياسي بلغ 1530 مطية، بزيادة 133 مطية عن العام الماضي والذي شارك فيه 1397 مطيه في منافسات فئة “المفاريد” إحدى الفئات المعتمد مشاركتها في المهرجان ضمن المرحلة التمهيدية منه على أرض ميدان الطائف للهجن.

وبرغم من ازدياد عدد المطايا المشاركة الا ان جودة التنظيم لاتزال هي العامل الابرز لنجاح هذا الحدث الكبير وورقة الرهان الاولى في كسب اعجاب المشاركين والمهتمين على حد سواء وفق عدد من ملاك الهجن.

ويرى عبد الله بن صالح الكربي الذي حضر من نجران وتواجد في النسخ الخمس السابقة أن هناك اختلافاً ملحوظاً في هذه النسخة عن سابقاتها، وقال: “إذا تحدثنا من النسخة الاولى وحتى الان والاختلاف يأتي في عدة اتجاهات، اختلاف في جودة التنظيم، وكذلك في السوق كبيع وشراء وكقيمة سوقية، ايضاً كنوعية المشاركة، اذ يؤكد ان المشاركين في كل نسخة يدخلون بشكل اقوى عن سابقاتها، استمر في هذه النسخة”، موضحاً “الاعداد والاستعداد للمشاركة تطلبت جهداً ووقتاً اكبر مما يؤكد ان حدة التنافس في ازدياد عاماً بعد آخر”.

وأضاف “التنظيم تطور، أصبح احترافي حقيقي، وهو من ساهم في زيادة المشاركين وأثلج صدورهم، في هذا الموسم، الاحظ زيادة في عدد الزوار والمشاركين، وهذا يدل على ان الاستمرارية في إقامة المهرجان والدعم والاهتمام الذين قدمت لهذا المهرجان من قبل سمو سيدي ولي العهد ستنقل هذا المهرجان الى الافضل عاماً بعد آخر “.

في الجانب ذاته، ذهب ناصر بن صالح الكربي مالك الهجن القادم من شروره والذي سبق وشارك في ثلاث نسخ سابقة في نفس اتجاه سابقه بقوله “في كل نسخة نشاهد ازدياد ملحوظ في عدد المشاركين، وفي هذا العام العدد أكبر عن الاعوام السابقة والارقام ستؤكد قولي هذا والجميل والذي لا يمكن تجاوزه أن التنظيم مذهل جداً”.

وحصل الكربي على المركز الاول في فئة المفاريد في المهرجان العام الماضي، ويؤكد بان حلمه هو إعادة الإنجاز مجدداً، مبيناً “هذا الفوز انعكس على المطايا المملوكة لي بارتفاع أسعارها”.

وختم الكربي “شكراً سمو سيدي ولي العهد على الدعم اللا محدود لنا كملاك ومشاركين، والاهتمام والرعاية الذي حظيت به هذه اللعبة، التي اؤكد بأن دعم سموه سيقفز بها قفزات هائلة عاماً بعد آخر”.