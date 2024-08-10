ختام دور المجموعات في بطولات الأسبوع السادس ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض – هاني البشر
استمرت المنافسات في مختلف بطولات الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية دوليًا، التي تُقام في 3 من أشهر الألعاب هي: Fortnite و Street Fighter 6 و Teamfight Tactics، حيث اختتمت مرحلة المجموعات بعد يومين من المواجهات الحماسية وسط حضور جماهيري كبير في مسارح SEF أرينا.
ونجح الفريقان الأمريكيان XSET و Exceed، والفريق النرويجي Heroic، والفريق الفرنسي Karmine Corp، في تصدر مجموعاتهم مع نهاية منافسات مرحلة المجموعات في بطولة فورتنايت، ليتأهلوا مباشرة للدور ربع النهائي ويصبحوا بانتظار أصحاب المراكز الثانية لتحديد مواجهات مرحلة النهائيات، التي ستلعب بنظام الأفضل من 7، وصولًا للنهائي الكبير يوم الأحد، الذي سيحصل البطل فيه على جائزة بمبلغ 400,000 دولار.
وعلى خشبة مسرح Qiddiya أرينا، استكملت مواجهات مرحلة المجموعات في بطولة ستريت فايتر 6، حيث نجح 16 لاعبًا في حجز موقعهم في المرحلة الثانية، وكان لليابان النصيب الأكبر من عدد اللاعبين المتأهلين بواقع 9 لاعبين. وسيتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات تضم كل منها 4 لاعبين وسيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني لمرحلة النهائيات، على أن يتم إقصاء البقية من البطولة.
كما شهدت منافسات الجمعة مواجهات قوية لتحديد المتأهلين لدور الأربعة، ضمن بطولة تيم فايت تاكتيكس، التي أسفرت عن تأهل كل من فريق الرياضات الإلكترونية لنادي كرة القدم الإنجليزي وولفرهامبتون، والفريق الكوري T1، والفريق الكندي Toronto Ultra، والفريق الفرنسي Team Vitality. وتستأنف اليوم مواجهات الحسم في مرحلة المجموعات، التي ستحاول فيها بقية الفرق ضمان التأهل وإبقاء حظوظها بالفوز باللقب.