“جدة” يتعاقد مع ياسر المسيليم

البلاد- جدة أعلن نادي ‎جدة، رسميا اليوم السبت، تعاقده مع حارس مرمى فريق ‎الأهلي السابق، ياسر المسيليم، لتمثيل الفريق في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى. وقال النادي، عبر حسابه على “إكس”: “أنهت إدارة نادي جدة الرياضي رسميًا إجراءات انتقال الحارس ياسر المسيليم.. مرحبًا بك مع البحارة”. وكان ياسر المسيليم قد أعلن في 15 سبتمبر من العام الماضي، رحيله عن النادي الأهلي، بعد 21 عامًا قضاها بين جدرانه. وكتب المسيليم (39 عامًا)، عبر صفحته الشخصية على منصة “إكس” حينها: “أودع حبًا كبيرًا بقلبي، وتنتهي قصة 21 عامًا في النادي الأهلي كلاعب، لكن لم تنته كعاشق لهذا الكيان الكبير.. شكرًا أيها الكبير، شكرًا أيها العظيم، شكرًا لكم يا جماهير الأهلي الشامخة، أنتم تملكون أعظم دعم للأهلي، أنتم لستم جماهير فقط، أنتم سند الأهلي”.