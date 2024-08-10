الكشف عن البرنامج الإعلامي لكأس السوبر

كشف المركز الإعلامي لبطولة كأس السوبر السعودي، اليوم السبت، عن موعد المؤتمرات الصحفية لمدربي الأندية الأربعة المنافسة في نصف نهائي المسابقة.
ويقام المؤتمر الصحفي لفريق الهلال، بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، يوم الاثنين في تمام الثالثة والربع عصرًا، وفي اليوم ذاته يقيم مدرب الأهلي يايسله مؤتمره في تمام الرابعة عصرًا.
وفي اليوم التالي الثلاثاء، يعقد الأرجنتيني أروابارينا مدرب التعاون مؤتمره الصحفي في الثالثة والربع، على أن يكون مؤتمر مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو في الساعة الرابعة.
وستقام المباراة الأولى من الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل، عند الساعة 7:15 مساء، التي تجمع الهلال بطل كأس الملك وبطل دوري روشن، مع الأهلي ثالث الدوري، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
وستقام المباراة الثانية من الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، عند الساعة 7:15 مساء، التي تجمع النصر وصيف كأس الملك ووصيف بطل دوري روشن، مع التعاون رابع الدوري.
فيما ستقام المباراة النهائية يوم السبت 17 أغسطس عند الساعة 7:15 مساء بين الفائزين من مباراتَي الدور نصف النهائي.
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