“الفيصل” يجتمع برئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية

اجتمع وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء اليوم السبت، برئيس اللجنة الأولمبية الأمريكية “جين سايكس”.
جاء الاجتماع في مقر إقامة البعثة السعودية الرسمي في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين التي تختتم مساء غد الأحد في استاد “دو فرانس” في باريس.
وناقش الاجتماع تمهيد إقامة عدد من برامج التعاون المشتركة بين الجانبين، والاستفادة من الخبرة الأمريكية في إطار رفع مستوى الرياضات وتطويرها. حضر الاجتماع، سمو نائب الرئيس، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.
على صعيد آخر، شاركت عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، في أعمال جلسة اللجنة الأولمبية الدولية الـ143 التي عقدت اليوم السبت، التي ناقش من خلالها أعضاء اللجنة أبرز محطات الألعاب الأولمبية في باريس قبيل ختام الدورة.
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