“الفيصل” يجتمع برئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية

البلاد- جدة

اجتمع وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء اليوم السبت، برئيس اللجنة الأولمبية الأمريكية “جين سايكس”.