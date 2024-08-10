الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة تكرم السفير الدكتور علي ناقور

القاهرة – متابعات

كرمت الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة بمدينة القاهرة السفير الدكتور علي بن حسن ناقور وذلك بمنحه لقبا” و تنصيبه مسؤولا” للعلاقات الدولية والدبلوماسية بالفيدرالية وذلك بحضور وتشريف صاحب السمو الأمير فيصل بن ناصر بن فرحان آل سعود ومسؤولين في وزارة الزراعة والبيئة السعودية ومساعدي وزراء الدول مصر وبعض الدول العربية والعديد من الشخصيات البارزة والهامة في المجتمع العربي وعددا” من المثقفين و من رجال وسيدات الأعمال السعوديين والعرب في قاعة دايموند بفندق تشنجن برجر الشهير بالقاهرة.

واستهلت كلمات الحضور بكلمة سمو الأمير فيصل بن ناصر آل فرحان الذي أستلم تمثيله الرسمي ممثلا” عن الفيدرالية في المملكة العربية السعودية والذي تحدث عن الجهود العالمية التي بذلتها المملكة العربية السعودية لتحقيق الإستقرار العالمي ، وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود… .حفظهما الله

من جانبه تحدث الدكتور أيمن وهدان الممثل الإقليمي للفيدرالية العالمية عن الجهود الدولية للتنمية المستدامة وأهميتها في المجتمعات العربية

ومن جهته تحدث السفير الدكتور / علي بن حسن ناقور مسؤول العلاقات الدبلوماسية والدولية قائلا” :أن المملكة العربية السعودية تعد من أوائل دول المنطقة التي حرصت على تعزيز مكانة التنمية المستدامة، ولذلك نجد جهودًا كبيرة تبذل لتعزيز الممارسات المستدامة في مختلف القطاعات في المملكة حيث تلعب الإستدامة دورا” مهما” في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية مستدامة.

وأختتم د. علي ناقور كلمته قائلا” إن المملكة العربية السعودية تسعى في تحقيق التنمية المستدامة في ظل القيادة الرشيدة متمثلة” في مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- من أجل إنجاح منظومة التنمية المستدامة وفقا” للمعايير الدولية و تحقيقا” لرؤية المملكة 2030 .