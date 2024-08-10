أولمبياد باريس| الجزائري سجاتي يحقق برونزية 800 متر

أحرز العداء الجزائري جمال سجاتي اليوم السبت الميدالية البرونزية لسباق 800 متر ضمن منافسات ألعاب القوى بأولمبياد باريس 2024، بينما توج الكيني إيمانويل وانيوني بالميدالية الذهبية، وكان المركز الثاني والميدالية الفضية من نصيب الكندي ماركو أروب.

وكان سجاتي مرشحا للتتويج بعد أن قدم سجلًا خاليًا من الخسارة طوال الموسم، وسجل أفضل رقم عالمي في الموسم أربع مرات، لكنه ارتكب خطأ تكتيكيًا بالتأخر في الانطلاق وتجاوز خط النهاية في المركز الثالث مسجلًا دقيقة واحدة و41.50 ثانية.

وفرض وانيوني تفوقه في واحدة من أقوى منافسات السباق على الإطلاق ليحقق الميدالية الذهبية الخامسة على التوالي لكينيا في السباق.

وتجاوز وانيوني (20 عامًا) خط النهاية في المركز الأول مسجلًا دقيقة واحدة و41.19 ثانية ليصبح ثالث أسرع عداء على الإطلاق في سباق 800 متر.

ورغم اقترابه، لم يتمكن وانيوني، الفائز بفضية في بطولة العالم، من تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم مواطنه ديفيد روديشا في أولمبياد لندن 2012 وهو دقيقة واحدة و40.91.

وأدى وانيوني، الذي أكمل 19 عامًا من عمره قبل تسعة أيام، بشكل جيد طوال السباق ونجح في التفوق في منافسة شرسة إذ لم يفصل بين أول سبعة عدائين تجاوزوا خط النهاية سوى نحو ثانية واحدة ونصف الثانية، وقد حقق برايس هوبل، صاحب المركز الخامس، رقما قياسيًا على مستوى الولايات المتحدة.

وتألق الكندي أروب بطل العالم خلال آخر 100 متر من السباق لكنه أنهاه في المركز الثاني بفارق ضئيل للغاية إذ سجل دقيقة واحدة و41.20 ثانية.

وحقق أروب اليوم أول ميدالية له خلال دورتين أولمبيتين.

وولد أروب (25 عاما) في السودان لكن الحرب الأهلية أجبرته على الفرار مع عائلته المكونة من ثمانية أفراد عندما كان في الثانية من عمره.