الرياضة أولمبياد باريس| الجزائرية إيمان خليف تتوج بذهبية الملاكمة

البلاد- جدة

توجت الجزائرية إيمان خليف بذهبية منافسات وزن 66 كيلوجراما في الملاكمة في أولمبياد باريس مساء الجمعة. وتغلبت إيمان في النهائي على الصينية ليو يانغ بإجماع آراء الحكام. وتفوقت إيمان، التي تعرضت لهجوم وانتقادات بداعي عدم أحقيتها في المشاركة، على منافستها الصينية في المباراة النهائية. وهذه أول ميدالية أولمبية للجزائر على الإطلاق في منافسات ملاكمة السيدات. وكانت رابطة الملاكمة الدولية قد استبعدت إيمان من بطولة العالم الماضية؛ بسبب عدم اجتياز اختبارات الأهلية الجنسية، لكن في ظل إيقاف الرابطة سمحت اللجنة الأولمبية الدولية بمشاركتها في باريس، وسط جدل كبير. لكن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية دافع عن إيمان وقال إنها: “ولدت امرأة ونشأت كامرأة، وهي امرأة في وثيقة السفر”، وتوعدت اللجنة الأولمبية الجزائرية بالملاحقة القضائية لكل من يتجاوز بحق الملاكمة إيمان.